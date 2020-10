Domenica allo stadio “U. Gobbato” di Pomigliano, le ragazze di Salvatore Esposito affronteranno il Lady Cittadella per la quarta gara di campionato, fischio d’inizio ore 12,00. La squadra campana è prima con 7 punti assieme a Lazio e Brescia. In conferenza stampa è intervenuta Penelope Riboldi.

Cosa ti aspetti da questa gara? “Mi aspetto una partita molto difficile contro una squadra che hai nostri stessi punti, penso che sarà un match molto acceso e dobbiamo entrare in campo molto grintose e determinate, come siamo solite fare. Non dobbiamo avere timore di nessuno, perché abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare, siamo un bel gruppo, composto da giocatrici di valore. Vogliamo portare a casa questi tre punti”.