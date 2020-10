CALCIO FEMMINILE – I. Cacciamali (Lady Cittadella): “Con il Pomigliano sarà una prova di maturità”

Domenica allo stadio “Ugo Gobbato” il Lady Cittadella affronterà le padroni di casa allenate da mister Salvatore Esposito in uno scontro al vertice, domenica alle ore 12,00. Isabel Cacciamali analizza la sfida contro l’undici granata. “Il Pomigliano femminile? Sarà uno scontro diretto, loro sono una squadra affamata e tanta grinta. Per noi sarà una prova di maturità e capiremo il nostro percorso di crescita. La nostra grande forza è il gruppo, siamo affiatate in campo e anche fuori, soprattutto giocando la palla a terra non abbiamo rivali”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com