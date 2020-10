Alfonso De Nicola: “Il campionato va fermato con questi numeri. Italia impreparata sul Covid-19”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto l’ex medico sociale del calcio Napoli Alfonso De Nicola. “La pandemia Covid-19 che ha colpito il mondo del calcio sta ora portando a dei numeri davvero alti e a mio avviso il campionato va fermato, senza alcun dubbio. Mi dispiace che tra il calcio e lo Stato non ci sia stato un accordo per il bene di tutti, dove la salute va al primo posto. Purtroppo il virus in Italia è stato preso sotto gamba, ci siamo fatti cogliere impreparati. Il mio addio al Napoli? Lo dovreste chiedere al club, non ho litigato con nessuno, ma ancora oggi non so il reale motivo, forse si doveva fare il cambio generazionale, passare da me a Canonico”.

La Redazione