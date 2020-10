UFFICIALE – Cinque rinnovi in casa Juventus Women’s

Giornata di rinnovi in casa bianconera. Prolungano il proprio contratto fino al 30 giugno 2022 cinque giovani giocatrici della prima squadra: Lisa Boattin, Arianna Caruso, Aurora Galli, Vanessa Panzeri e Andrea Staskova. Rinnovo che vuol dire fiducia nei loro enormi margini di crescita e, ovviamente, nella capacità di incidere sul presente bianconero. Per Lisa, Arianna, Yaya e Vanessa è il prolungamento di una storia nata con la fondazione delle Juventus Women, per Andrea il prosieguo dell’avventura cominciata, con un ottimo impatto, la scorsa stagione, dove è stata capace di andare in gol in tutte le competizioni disputate dalle bianconere.