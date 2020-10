Tamponi anche domani, poi potrebbe sciogliersi la bolla azzurra

I risultati dei tamponi del mattino arrivano a tempo di record: tutti negativi. Manca quello di Lobotka che va riprocessato stamattina. È positivo solo un ragazzo della Primavera, che però non fa parte del gruppo squadra e che la società ribadisce non ha preso parte agli allenamenti di questi giorni. Anche se il Protocollo non prevede tamponi ravvicinati per i ragazzi della Primavera, il Napoli li esegue lo stesso, semmai si dovessero, per esigenze varie, aggregare alla prima squadra. Dovesse essere negativo per il gruppo anche il tampone di domani, a sorpresa il dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 2 Nord potrebbe liberare prima dalla bolla il Napoli. Forse già questo week end. Ma tutto dipende da domani.

Il Mattino