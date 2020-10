Juventus-Napoli “Sub Iudice”: Il Giudice Sportivo si è preso qualche giorno

Bisognerà aspettare la prossima settimana per conoscere la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea su Juventus-Napoli. Mastrandrea, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando “sub iudice” quella non disputata all’Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare le carte a sua disposizione. La domanda a cui deve rispondere è semplice, la risposta un po’ meno.

Il Napoli è stato costretto da ragioni di forza maggiore a non presentarsi a Torino?

Apparentemente la lettera della ASL lascia pochi dubbi. Ma il Giudice vuole comunque approfondire l’accaduto anche sulla base delle prime risultanze della indagine della Procura Federale. Quel che va ricordato è che Mastrandrea valuterà solo in ordine all’evento-gara: se per lui il Napoli si sarebbe potuto presentare sarà 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione, altrimenti rinvierà alla Lega perché disponga il recupero in altra data della partita. Diversa è la questione riguardante l’eventuale violazione del protocollo da parte del Napoli nei giorni precedenti la gara.

È quello su cui sta indagando la Procura Federale, con tempi ovviamente più lunghi, e che potrebbe portare al deferimento del Napoli presso il Tribunale Federale. Che a quel punto avrà un ventaglio molto più ampio di sanzioni applicabili. Assoluzione compresa ovviamente. Fonte: Sky Sport