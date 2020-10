Spadafora:”La settimana europea dello sport è stata un vero successo”

“#BeActive la settimana europea dello sport dal 23 al 30 settembre è stata un vero successo! Sono stati coinvolti oltre 120.000 ASD e collaboratori sportivi, 37 federazioni sportive nazionali, 11 enti di promozione sportiva e 5 discipline sportive associate. Si sono organizzati 224 eventi sportivi in 426 centri fitness con oltre 470.000 partecipanti in presenza (nel rispetto delle disposizioni anti-Covid)”. Così sul suo profilo facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, commenta la Settimana europea dello Sport.

“Attraverso i canali social Sport e Salute e Dipartimento per lo Sport sono riusciti a coinvolgere i più giovani in questa importante iniziativa con oltre 23 milioni di visualizzazioni dell’Hashtag #IlMioSport – ha aggiunto – Dobbiamo continuare ad educare all’attività sportiva e promuovere il benessere fisico e sportivo fin dalla giovanissima età”. (ANSA).