Si “libera” la Juventus, per il 7 fuggitivi probabile un’ammenda

Il Napoli dovrà attendere, probabilmente, domani, mentre la Juventus, dopo l’esito negativo del secondo tampone, è libera. Tant’è che Bonucci e Chiellini sono partiti per Coverciano. Ma quando ieri sono partiti in sette, i risultati non erano ancora arrivati e dunque non si poteva lasciare Torino. È stata la società bianconera a segnalare alla procura federale la fuga dei propri atleti che erano stati autorizzati all’isolamento fiduciario nel proprio domicilio. «Il nostro compito è stato quello di trasmettere la segnalazione della Juventus, che ha avuto un comportamento esemplare, alla Procura. Spetterà ai magistrati valutare se c’è stato un reato, non certo a noi». Roberto Testi, direttore di prevenzione dell’Asl di Torino, conferma che la segnalazione fatta alle autorità competenti relativa ai giocatori della Juventus – Buffon, Demiral, Ronaldo, Dybala, Danilo, Bentacur e Cuadrado – che hanno violato l’isolamento fiduciario. Sarà quindi compito della Procura decidere se procedere o meno nei confronti dei giocatori, cosa che appare improbabile dal momento che non sono positivi al virus. È dunque probabile che la segnalazione dalla Procura finisca in Prefettura, per le relative sanzioni, che possono essere di 400 euro.

