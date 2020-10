Rombolà (avvocato): “Penalizzazione Napoli? Non mi aspetto una sentenza benevola”

L’avvocato Carlo Rombolà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:

Penalizzazione per il Napoli?

“E’ un po’ come il discorso dell’espulsione per fallo da ultimo uomo. La sconfitta a tavolino è una cosa, la pena accessoria può eventualmente aggiungersi alla pena principale. Stiamo parlando di due situazioni giuridiche diverse. Una cosa è la giustizia sportiva, che conosce le questioni tecniche e regolamentari. Non mi aspetto oggi una sentenza benevola nei confronti del Napoli, poi si giocherà tutto sui ricorsi”.

Il Giudice Sportivo potrebbe dare il 3-0 a tavolino?

“Lo sospetto perché la Lega, in questi giorni, ha preso un po’ posizione di riffa o di raffa. Non ci sono esponenti della Lega che abbiano teso un po’ la mano, ho avuto la sensazione che il Napoli in qualche modo avrebbe dovuto raggiungere lo stesso Torino. La sensazione è che potrebbe arrivare una pronuncia non favorevole. Una volta impugnata però, io credo che la ragione passerà dalla parte del Napoli. Effettivamente il provvedimento di un’autorità regionale ha dichiarato l’impossibilità di una trasferta di questo genere”.

“Il Napoli sostanzialmente dovrà dimostrare alla Procura di aver rispettato il protocollo prima dell’intervento dell’ASL. Dagli elementi che abbiamo la Procura ha chiesto queste spiegazioni al calcio Napoli, che partono dalle prove della positività dei calciatori fino alle prove dell’isolamento per non correre rischi maggiori. Sono due piani diversi: da una parte quello sportivo, dall’altro quello regolamentare. Certamente più il giudice valuta e più ci sono chance per il Napoli che sia fatta giustizia“.