La partita tra le rappresentative under 19 di Scozia e Inghilterra è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43′ del primo tempo sul risultato di 3-1

L’amichevole internazionale al St George’s Park a, iniziata alle 14, è stata fermata dall’arbitro è stato informato che un membro dello staff di una delle due squadre era risultato positivo. Secondo i quotidiani scozzesi l’arbitro non ci ha pensato su due volte e ha interrotto la partita per evitare ulteriori contatti tra i giocatori in campo, ormai a rischio contagio.

Fonte:Ilnapolista.it