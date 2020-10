Play-off Serie A – La deadline viene fissata per Gennaio

I play-off si riprendono la scena. Ma a giugno erano rimaste solo 12 giornate, adesso ne mancano 35. Dei 380 match del programma, si rischia di disputarne molti di meno e questo non piace alle televisioni che pagano per trasmetterli tutti. Sky è sul piede di guerra e le divergenze con la Lega Serie A, dopo il mancato pagamento dell’ultima tranche dei diritti 2019-20, potrebbero rinnovarsi. La proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio, approvata ieri dal Parlamento, ha fornito un assist a Lega e Figc: Dal Pino e Gravina avranno tempo fino alla fine del primo mese del 2021 (a meno di ulteriori prolungamenti) per modificare in corsa il format, aggiungendo alla regular season i playoff e i playout. Si cercherà di resistere in questi tre mesi, giocando più partite possibili, per poi rivalutare la bontà dell’idea (a cui stanno lavorando diverse persone a Roma e a Milano) quando sarà andato in archivio almeno 1/3, se non la metà, della stagione. L’ultimo turno del girone d’andata è fissato il 23-24 gennaio, giusto in tempo.

Fonte: CdS