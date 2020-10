Pavarese: “Il Napoli ha fatto un ottimo mercato, può lottare per lo scudetto”

“Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli. Sulla questione Juve-Napoli, Pavarese ha detto che “La Juve e la Lega non hanno avuto il buonsenso di ascoltare l’appello lanciato dal Napoli. Durante il pre e il post Genoa è cambiato tutto. Il Napoli se n’è accorto in tempo. Piano piano lo stanno facendo anche gli altri”. Per quanto riguarda, invece, il mercato azzurro Pavarese si è detto “entusiasta degli acquisti portati a termine da Giuntoli grazie al supporto del presidente De Laurentiis. Agli innesti di gennaio sono stati aggiunti Osimhen e Bakayoko. Stiamo parlando di due pezzi da 90 che renderanno il Napoli competitivo per lo scudetto. Sul mercato gli azzurri hanno fatto meglio dell’Inter”. Secondo Pavarese “Gattuso ha a disposizione una squadra ultra competitiva. La fame di Osimhen, gli spazi creati da Mertens, l’intelligenza tattica di Insigne e la crescita di Lozano renderanno il Napoli inarrestabile”. Peccato solo per qualche operazione nel mercato in uscita. “Sarebbe stato meglio se Milik e Llorente avessero accettato una delle tante offerte arrivate per la loro partenza. Ma non è responsabilità di Giuntoli se stanno ancora qua. Se fosse rimasto Callejon, il Napoli sarebbe ancora più forte. Lo dico da tifoso, è un dispiacere non vedere più lo spagnolo in azzurro”.