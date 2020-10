Napoli femminile – Bruno Iovino nuovo segretario generale

Bruno Iovino è il nuovo segretario generale del Napoli Femminile. L’ex dirigente – tra le altre – di Avellino, Nocerina, Campobasso, Nocerina, Potenza e Grosseto, è stato scelto dal club azzurro per la sua pluriennale esperienza in materia di carte federali. Una figura fondamentale per completare lo staff societario del Napoli Femminile, che si è arricchito negli ultimi giorni anche del dirigente Raffaele Giustiniani, già ad Ischia con il presidente Carlino ed il direttore generale Crisano, ed in passato già con Frattese, Ercolano, Turris e Savoia.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile