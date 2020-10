Bakayoko è fondamentale per il 4-2-3-1, perfetto nel centrocampo a due

Bakayoko può garantire la giusta dose di equilibrio al Napoli con i tre elementi offensivi alle spalle del centravanti nigeriano Osimhen. Ruolo ricoperto già nel Milan di Gattuso, era uno dei due centrali di centrocampo con Biglia o Kessie: utilissimo nella fase di non possesso per fare da schermo ai tentativi offensivi degli avversari, prezioso anche nella distribuzione del gioco dal basso quando riceve palla dal difensore centrale. Un acquisto mirato proprio per dare maggiore fisicità al centrocampo, le sue caratteristiche sono quelle ideali per il modulo che Gattuso ha proposto con ottimi risultati nella ripresa contro il Parma (dal momento dell’ingresso in campo di Osimhen) e contro il Genoa al San Paolo. Incisivo però anche nel 4-3-3, cioè da playmaker nel centrocampo a tre: Bakayoko da questo punto di vista è un jolly, può ricoprire con efficacia più ruoli e rendere allo stesso modo anche con sistemi di gioco diversi. Fonte: Il Mattino