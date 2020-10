Napoli in bolla: Gattuso lavora con tutti gli azzurri

NAPOLI – Quell’entusiasmo che Gattuso aveva visto nell’allenamento di sabato pomeriggio si è decisamente spento. Gli umori sono neri, ovvio che lo siano: il Napoli da due giorni è tempestato da richieste delle varie federazioni che chiedono il motivo della mancata partenza dei propri nazionali. Anche la Uefa si occuperà della vicenda della bolla del Napoli. Perché la federcalcio del Belgio e quella del Kosovo sono tra le più contrariate per il mancato arrivo di Mertens e Rrhamani.

Ma poi ci sono tutte le altre, chiaro. È una corsa contro il tempo. Perché ai calciatori è stato spiegato che c’è una speranza: se anche il tampone di venerdì dovesse essere negativo per tutto il gruppo, proprio come quello di ieri, l’ufficio di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord potrebbe valutare di anticipare la liberazione dei calciatori. Le domande sono tutte in questa direzione: fino a quando durerà? La positività del calciatore della Primavera non modifica lo scenario proprio perché non faceva parte del gruppo. Fonte: Il Mattino