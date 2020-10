Juventus-Napoli, oggi possibile verdetto sulla partita non disputata

Questi giorni è stata scandita dalle polemiche sulla gara non disputata tra la Juventus e il Napoli per la mancata presenza degli azzurri in campo, visto lo stop da parte dell’Asl. Oggi il Giudice Sportivo dovrebbe emettere la sentenza e la sensazione è che non ci sarà il 3-0 a tavolino. Per gli azzurri al massimo una multa oppure un punto di penalizzazione per aver violato la bolla fiduciaria dopo la positività di Zielinski. Comunque vada la Juventus accetterebbe qualsiasi verdetto emetterà il Giudice Sportivo. In caso invece di 3-0 a tavolino ovviamente il Napoli farebbe ricorso nei vari gradi di ricorso.

Fonte: Tuttosport