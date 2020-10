In casa Juventus in sette fuggono dalla “bolla”

In attesa della sentenza su Juventus-Napoli da parte del Giudice Sportivo, a giorni dovrebbe arrivare, in casa bianconera si è creato un caso e che riguarda ben sette calciatori. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Demiral, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala che sono andati in nazionale, scappando così dalla famosa “bolla” fiduciaria. Hanno commesso un reato, ora c’è da capire se hanno avuto l’autorizzazione dalle rispettive Federazioni, allora se la caverebbero con una multa. Vicenda che certamente non fa piacere alla società di Andrea Agnelli, visto che altri giocatori come: Bonucci, Chiellini, Ramsey, Sczesny, Rabiot e Kulusevski, hanno fatti i tamponi, negativi e poi partiti per le rispettive nazionali. Bastava aspettare alcuni giorni, si attende cosa deciderà la Procura visto che l’Asl di Torino si è mossa per denunciare l’accaduto.

Fonte: Corriere dello Sport