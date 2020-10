Il Protocollo va rispettato: vale per il calcio e i suoi affini

Protocollo è diventata una delle parole più ricorrenti in queste ultime settimane. Se c’è una cosa che si è capita è che va rispettato. Soprattutto se il tuo mondo è quello del calcio. O ci lavori insieme. Per questo anche il personale del Golden Tulip ha dovuto fare i tamponi, lavorando a contatto con i calciatori del Napoli in ritiro. Esistono percorsi personalizzati, si effettuano sanificazioni continue, la palestra è allestita all’aperto per consentire l’uso degli attrezzi. Niente casa. Una bolla che non piace a nessuno, che non crea angoscia, ma crea fastidio. Tutto ciò che potrebbe essere comune, è inaccessibile, come la sala video. Ed il bar. Nessuna riunione interna. Gattuso ha parlato personalmente sia con Zielinski che con Elmas per accertarsi delle loro condizioni. Tutti e due sono asintomatici.

Il Mattino