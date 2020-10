Ieri nuovo giro di tamponi in casa Napoli e i risultati sono quasi tutti negativi, si aspetta solo quello di Lobotka che è ancora in elaborazione. L’unica positività riguarda un ragazzo della Primavera di mister Emmanuel Cascione, il cui nome non è stato svelato. C’è una precisazione che viene dal club, che il calciatore non è entrato in contatto con la prima squadra, però come a protocollo resterà in isolamento, mentre il resto dei compagni in gruppo.

Fonte: Gazzetta dello Sport