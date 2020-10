Il Montreynaud 42 comincerà la stagione grazie a Ghoulam

Non è di sicuro la prima volta che Faouzi Ghoulam si mostra solidale. Lo ha fatto spesso anche a Napoli. Stavolta, il terzino algerino, come si legge sull’ Equipe, ha acquistato e inviato in Francia l’attrezzatura necessaria per far giocare i duecento tesserati del Montreynaud 42, una squadra di Saint-Etienne. Lo scorso anno Ghoulam invitò una ventina di bambini del suo quartiere popolare di Saint-Etienne ad assistere alla partita Napoli-Inter. Oggi, per permettere ai tesserati di iniziare la stagione agonistica, ha comprato 200 kit completi: 3 tute, 1 maglia, 1 pantaloncino, 1 giacca a vento, 1 piumino, 1 T-shirt, 1 polo, 1 borsa sportiva grande, 1 zaino, 1 paio di calzini, 1 paio di guanti e 1 berretto. La consegna dei duecento kit avverrà sabato 10 ottobre a Montreynaud, parteciperà anche il sindaco di Saint-Etienne, tutti i componenti della squadra e il padre di Ghoulam. Lui, invece, rimarrà a Napoli in isolamento domiciliare.