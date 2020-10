Ieri ispettori della Figc a Castel Volturno, quasi 4 ore d’interrogatorio

Il Napoli ieri ha svolto doppia seduta a Castel Volturno, nella “bolla”, come dice il protocollo del Covid-19 e anche dalla stessa Asl dopo i giorni precedenti legati alla sfida contro la Juventus. Ieri nel frattempo si sono presentati gli ispettori della Figc per acquisire nuovi documenti e il tutto è durato 4 ore compreso l’interrogatorio. A giorni è prevista la sentenza del Giudice Sportivo, potrebbe essere 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione, oppure nulla di fatto con al massimo un’ammenda. Nel frattempo nuovo giro di tamponi e ad eccezione di Lobotka che è ancora in elaborazione, mentre positivo un ragazzo della Primavera, ma che non era a contatto con la prima squadra.

Fonte: Corriere dello Sport