Gattuso allena il Napoli nella “bolla”. Osservato speciale Bakayoko

Nonostante la “bolla”, ovvero isolamento fiduciario, dove il Napoli è costretto a lavorare, per disposizione dell’Asl, la squadra si è allenata con Gattuso che si è fatto sentire con le “solite” urla. L’osservato speciale era il neo arrivato Bakayoko, il gigante centrocampista è il calciatore che può fare la differenza in mezzo al campo con il modulo che non cambia. Sarà 4-2-3-1 e farà coppia con Fabian Ruiz, in attesa del rientro di Zielinski. Per il resto ieri negativi i risultati dei tamponi e nei prossimi giorni nuovo giro per avere altre confortanti notizie sui tamponi. Il 17 Ottobre sfida al San Paolo contro l’Atalanta e la squadra ci vuole arrivare al top della forma, anche se non potrà ancora contare su Insigne infortunato, Elmas e appunto Zielinski. Il mister ha come obiettivo di cambiare pelle tatticamente al Napoli e di portare variabili alla squadra nel corso della partita.

Fonte: CdS