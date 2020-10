Douglas Costa: Furto in casa dell’ex calciatore della Juventus

TORINO – Brutta disavventura per Douglas Costa. L’esterno brasiliano, che la Juve ha ceduto in prestito al Bayern Monaco nell’ultimo giorno di mercato. E’ stato vittima di un furto nella sua abitazione di Torino, in via Lagrange. I malviventi sarebbero entrati nell’appartamento forzando una porta-finestra e avrebbero fatto razzia di gioielli e orologi. Bottino ingente, ma ancora da quantificare. Sull’accaduto sta indagando il Commissariato Centro del capoluogo piemontese. Fonte: TuttoSport