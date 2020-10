Dalla Svizzera al San Paolo per i 60 anni di Maradona

Reportage napoletano per Rts, la tv svizzera di lingua francese in occasione dei 60 anni di Diego Armando Maradona che ricadranno il 30 ottobre. Una troupe partita da Ginevra è a Napoli per raccontare il rapporto tra la città e il suo figlio acquisito che ha rappresentato tanto non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sociale. La troupe di Rts ha incontrato l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e alcuni giocatori del passato, fermandosi nei luoghi simbolo, come il bar di piazzetta Nilo che conserva ancora come cimelio un altarino dedicato al Pibe, le piazzette con i murales e ovviamente lo stadio San Paolo. «È incredibile come a tanti anni di distanza la presenza di Maradona ancora si senta in questa città. Tra la gente, tra i bambini che non lo hanno conosciuto. Partendo dalla Svizzera tutto sembra difficile nell’organizzazione. Poi si arriva a Napoli e diventa tutto semplice. Gli ostacoli della preparazione si dissolvono ed abbiamo raccontato una storia d’amore bellissima», le parole di Stephane Rinaldi inviato per la Champions League di Radio Télévision Suisse. Il documentario (Xavier Ruiz, regista, Frederic Sohlbank cameraman, Otto Cavadini operatore fonico) andrà in onda a fine ottobre per Sport Dimanche e sul sito [email protected] per brindare ai 60 anni di Diego. Fonte: Il Mattino