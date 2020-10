CALCIO FEMMINILE – Operazione perfettamente riuscita per Giada Greggi

Nella giornata di ieri la centrocampista dell’A.s. Roma Giada Greggi si è operata per la rottura del legamento crociato subito nel corso della sfida contro l’Hellas Verona vinto dalle giallorosse per 2-0. Ecco il comunicato dell’A.s. Roma. “Questa mattina Giada Greggi è stata sottoposta a intervento di ricostruzione del legamento crociato. L’operazione è perfettamente riuscita e da domani tornerà per la riabilitazione. Forza Giada”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com