Le parole dell’agente di mercato ,Massimo Briaschi , sulla mancata cessione di Koulibaly:

“Molti considerano la permanenza di Koulibaly come un nuovo acquisto , ed in parte è vero.Ma secondo me il Napoli non è riuscito a cederlo alle cifre che voleva non per altro.Adesso però per le casse partenopea pesano le mancate cessioni di Milik e Llorente”.