Bonsignore:”Mi aspetto una decisione su questa pagina non bellissima che abbiamo vissuto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Filippo Bonsignore, giornalista.

“La situazione a Torino è semplice: ieri sera è finito l’isolamento fiduciario presso il J Hotel dove la Juventus si trovava da sabato sera. C’è stato il secondo giro di tamponi che ha dato esito negativo e quindi i giocatori sono tornati nelle loro abitazioni. Il caso dei giocatori che sono andati via prima riguarda alcuni Nazionali e Buffon (che ha cambiato domicilio). La Juve ha fatto presente questo alla ASL di Torino, che ha segnalato poi come da prassi i nomi alla Procura. Essendo stati fatti i due giri di tamponi negativi la bolla non c’è più e scatta la quarantena soft, questo è quello che è accaduto. La Juventus ha confermato la cosa in una nota. Danilo ha peraltro spiegato che pure lui era negativo ai controlli. Anche Chiellini e Bonucci hanno poi avuto il via libera per andare in Nazionale. La procedura è stata normalmente seguita, poi ci saranno le valutazioni di chi deve farle. Juventus-Napoli? Personalmente mi aspetto una decisione su questa pagina non bellissima che abbiamo vissuto. Le tempistiche non si conoscono precisamente ma tra domani e lunedì speriamo si possa avere una risposta. Perché Buffon è tornato a casa? Non lo so, mi rifaccio a quello che è stato detto e dalle info di club e ASL”.