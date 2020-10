Bakayoko, fisicità e geometrie: cambia il centrocampo

Dopo il Milan, il Napoli. sempre con Gattuso. Bakayoko ha scelto gli azzurri anche per questo motivo. Arriva dal Chelsea ed il suo lavoro è cominciato all’ interno della famosa bolla, in ritiro. La sua prima volta dovrebbe essere al San Paolo contro l’Atalanta. Ai tifosi ha detto: «Speriamo di vederci presto». Maglia numero 5, quella di Allan, sarà il nuovo guerriero del centrocampo. Già, perché la caratteristica migliore del franco-ivoriano è rappresentata propria dalla voglia di non mollare mai e di lottare su ogni pallone: assicura fisicità al centrocampo e nello tempo geometrie. E soprattutto dà garanzia in termini di copertura, una diga importante per la protezione alla linea a quattro difensiva. E poi già una buona dose di esperienza internazionale che è ovviamente molto importante, visto che il Napoli sarà impegnato anche in Europa League, una manifestazione che potrebbe vedere la squadra azzurra tra le possibili protagoniste.

Il Mattino