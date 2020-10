Arriva la prima rete negli States di Higuain…e che rete!

L’esordio non era stato dei migliori e aveva rivelato il carattere, spesso non facile, di Higuain. Adesso, però, il Pipita dimostra, per chi avesse dubbi, di che “tecnica” è fatto. Arriva la prima rete statunitense. Una rete da ricordare. Un gran calcio di punizione che ha permesso alla sua Inter Miami di battere per 2-1 i New York Red Bulls. Higuain ha messo la sua firma sula partita al minuto 81, sul punteggio di 1-1. Destro dal limite dell’area sul palo del portiere, con un tiro forte e preciso che è finito sotto la traversa e ha piegato i guanti a Jensen. Una prodezza celebrata anche su Twitter dall’Inter Miami con una citazione speciale per Ray Hudson, componente dello staff tecnico del club che si occupa della cura della fase offensiva.

Fonte: Sky.it