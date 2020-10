Hatem Ben Arfa, sta girando molto ultimamente in cerca di una sistemazione fissa; forse non sarà fissa ma il Bordeaux ha deciso di ingaggiarlo ufficialmente a parametro zero. Altra chance dunque per il classe ’87, cha ha dimostrato di avere grandi qualità.

