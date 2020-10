Serie C – L’Asl lucana blocca, Palermo/Potenza rinviata

Casi uguali trattati e gestiti in maniera differente. Avranno, probabilmente, conseguenze differenti. Quantomeno per eco mediatica, discussioni e coinvolgimento di “legali”. In Serie C, sabato a mezzogiorno, a seguito del consueto ciclo di tamponi, il Potenza ha riscontrato due positività nel gruppo calciatori. La Asl lucana ha bloccato la trasferta, il che ha portato al rinvio della gara col Palermo con la Lega che ha preso una decisione difforme rispetto a quanto accaduto per Juve-Napoli.

Il Mattino