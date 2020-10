A Cava dei Tirreni si è giocata la sfida tra i padroni di casa della Cavese e il Bari, la favorita per salire in serie B la prossima stagione. Mattatore della sfida per i pugliesi Daniele Celiento con la doppietta e poi gol di Antenucci, nulla sono serviti le reti per i campani De Paoli e Forte.

La Redazione