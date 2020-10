Mercato funzionale per gli azzurri: Anche se con qualche ostacolo

Il Napoli conferma anche Malcuit, che era stato cercato dal Parma. Nei giorni scorsi era partito Amin Younes, che giocherà per due anni in prestito all’Eintracht Francoforte. Il ds Giuntoli è riuscito a sfoltire la rosa, anche se la mancata cessione di Milik rovina un mercato funzionale ed efficace. A Bakayoko e Osimhen (l’acquisto più costoso di sempre) arrivati in questa sessione, vanno aggiunti anche l’attaccante Petagna e il difensore Rrahamani, presi lo scorso gennaio e integrati in questo mercato. Acquisti funzionali, che arricchiscono la rosa. E c’è una conferma che non è un piccolo particolare: è rimasto anche Koulibaly. La permanenza del senegalese, a lungo dato per partente, dà a Gattuso ulteriori sicurezze in difesa. Si può dire che è un Napoli più forte, sperando che presto si possa tornare a parlare solo di calcio giocato. Fonte: Giovanni Scotto