Il mercato azzurro si è chiuso con la ciliegina Bakayoko

Si chiude con la “ciliegina” Bakayoko il mercato estivo del Napoli. In una sessione che si è prolungata fino a ottobre per l’emergenza Covid, il club azzurro conclude la giornata con l’ufficialità del centrocampista di nazionalità francese, che arriva in prestito dal Chelsea. Trasferimento a titolo temporaneo fino al termine di questa stagione: oneroso, ma senza diritto di riscatto. Il calciatore tornerà in Inghilterra. Intanto, gli inglesi contribuiscono al lauto ingaggio da quasi 6 milioni di euro, mentre Gattuso si godrà un suo pupillo, che con

lui al Milan ha fatto molto bene. Bakakoyo, nella scorsa stagione al Monaco, consentirà di fare il 4-2-3-1 aggiungendo chili, centimetri ed esperienza. Ieri l’annuncio di De Laurentiis col suo tweet: appena la

situazione si normalizzerà, il mediano arriverà a Castel Volturno per gli allenamenti, probabilmente oggi o domani. Nell’ultimo giorno di mercato il Napoli mette a segno altre cessioni: Luperto va in prestito

al Crotone, mentre Ounas si accorda col Cagliari: anche per lui prestito. Ceduto anche Ciciretti, sempre a titolo temporaneo, che giocherà in Serie B, al Chievo. Fonte: Giovanni Scotto