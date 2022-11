Rastelli: “Reparto offensivo del Napoli completo con Osimhen e Petagana. Bakayoko porterà le sue doti fisiche”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Massimo Rastelli. L’ex attaccante del Napoli ed ex allenatore della Cremonese si è detto intrigato dalla composizione del reparto offensivo degli azzurri. “Gli arrivi di Osimhen e Petagna hanno reso il parco attaccanti ancora più competitivo – ha detto Rastelli a Radio Crc – Osimneh può diventare un fuoriclasse. Anche Petagna sarà utile alla causa. Adesso sa che è arrivato in una grande squadra, dove dovrà giocarsi il posto. Sarà il campo a decidere. Ma Petagna si farà valere anche in azzurro”. Rastelli ha elogiato anche il resto del mercato del Napoli. “Bakayoko porterà esperienza, qualità e fisicità – ha detto Rastelli a Radio Crc – anche Zielinski e Fabian hanno già dimostrato di poter dare il loro contributo nel centrocampo a 2. Però con Bakayoko il Napoli potrà aumentare le rotazioni, che saranno fondamentali quando prenderanno il via pure le coppe europee”. Anche in difesa il Napoli sembra ben attrezzato. “Manolas e Koulibaly hanno trovato finalmente l’intesa – ha dichiarato Rastelli a Radio Crc – inoltre Maksimovic e Rrahmani mi sembrano ottimi ricambi. Il Napoli lotterà per le prime posizioni”.