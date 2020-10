Pistocchi: “Bakayoko farà bene a Napoli, Chiesa per il dopo CR7”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Tiemouè Bakayoko l’ho seguito molto in Francia, lì mi piaceva molto, mentre altrove è stato più altalenante. Nel Chelsea ha fatto male, invece è andato meglio nel Milan. E’ un giocatore di distruzione, un centrocampista difensivo, ma ha anche piedi buoni per aiutare in fase di proposizione. Mi sbilancio e dico che nel Napoli farà bene“.

“Manca un trequartista in rosa, ma questo è un sofismo perché Dries Mertens ha già dimostrato di saper giocare in quella posizione. La Juventus? Ha puntato sulle qualità ed ha preso Federico Chiesa con una formula logica ed interessante. Sarà il dopo-Cristiano Ronaldo, questo sarà l’ultimo anno del portoghese a Torino: il contratto non gli verrà rinnovata e al suo posto, a sinistra, giocherà proprio Chiesa”.