Milik/Roma: i giallorossi, come prevedibile, ci riproveranno

La Roma ci riproverà. Ed era prevedibile. La società giallorossa, come riportato da La Repubblica, proverà a portare Arkadiusz Milik nella capitale prossimamente. A gennaio, o la prossima estate a parametro zero. Il club aveva ritenuto impossibile spendere i circa 25 milioni richiesti per arrivare al calciatore, ma sta valutando le altre possibilità. Estate o prossima finestra invernale, magari spendendo una decina di milioni come accordo di gentilezza con il Napoli. Da parte di Milik c’è, sostanzialmente, un sì alla nuova avventura romana.