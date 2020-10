Milik resta sul groppone, per Llorente si vedrà a gennaio

Resta sul “groppone” Arkadiusz Milik, che non aveva trovato l’accordo con la Fiorentina. Il polacco rimarrà ai margini, almeno fino a gennaio. Poi si cercherà di trovare una soluzione: ma oggi è più probabile l’addio a fine stagione da svincolato. L’attaccante, che ha rifiutato tutte le destinazioni, è ai ferri corti col club e rimarrà da separato in casa. Confermato anche Fernando Llorente, che a differenza di Milik ha provato a trovare squadra: contatti con la Sampdoria, poi sfumati perché i 2-5 milioni di ingaggi hanno rappresentato un ostacolo insormontabile. Non sono andati a buon fine nemmeno gli approcci con la Fiorentina. Nessuna pista all’estero, l’ipotesti Athletic non era praticabile. Per Llorente se ne riparlerà a gennaio. Fonte: Giovanni Scotto