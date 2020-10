Maradona jr a Radio Crc: “Il mercato del Napoli è da 8 in pagella”

Diego Maradona Jr, a “Il Sogno Nel Cuore”: “Il mio voto al mercato del Napoli è 8. Ha rinforzato l’attacco con due punte con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. Osimhen è un potenziale fuoriclasse. Mentre, avere Petagna come bomber di scorta, è un lusso. A centrocampo, è arrivato un elemento di spessore come Bakayoko. Mentre in difesa gli azzurri hanno accolto Rrahmani. Uno dei migliori centrali in prospettiva. Non vanno dimenticati nemmeno Demme, Lobotka e Politano, arrivati a gennaio. Adesso il Napoli è molto competitivo. Non è arrivato il laterale sinistro, perché il Napoli non è riuscito a piazzare Malcuit. Gattuso ha bisogno, quindi, di trovare spazio anche a Hysaj. Che adesso verrà dirottato pure a sinistra per rimpolpare il parco mancini, con Mario Rui e Ghoulam. Spesso alle prese con problemi fisici. Sono felice della conferma di Koulibaly. Senza un’offerta congrua, Milik resterà in castigo anche a gennaio”.

Fonte: Radio CRC