Mandarini: “Mercato da 8, il Napoli è estremamente competitivo”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Il Napoli non poteva mettersi in viaggio per Torino con l’intervento dell’Asl, la gara allo Stadium non poteva più disputarsi domenica. Credo che alla fine prevarrà il buonsenso e che il match verrà recuperato. La scelta del Napoli di non partire per Torino è stata dettata dal buonsenso. Non è facile gestire la pandemia. Non ci stanno riuscendo le autorità a livello mondiale, figuriamoci il calcio italiano. Finora il tecnico azzurro ha svolto un lavoro egregio, nonostante le tante difficoltà affrontate, anche a livello personale. Non dimentichiamo che pochi mesi fa ha ricevuto la triste notizia della scomparsa della sorella. Pochi giorni dopo è riuscito addirittura a guidare il Napoli alla conquista della Coppa Italia. In questi giorni di quarantena a Castel Volturno lavorerà per dare alla squadra più equilibrio. Sì, perché ormai la scelta è chiara Gattuso sta plasmando il Napoli puntando sul 4-2-3-1. L’arrivo di Bakayoko è un segnale evidente. Per me la rosa è molto interessante. E’ stato un mercato da 8, il Napoli è estremamente competitivo. Il servizio de “Le Iene” fa riferimento a fatti già noti. aspettiamo che cosa succederà in futuro. Però in linea di massima dico che non bisogna vivere nel passato. Pensiamo a questa stagione che potrà regalare tante soddisfazioni al Napoli.