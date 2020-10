Il mercato del Napoli è terminato con l’acquisto di Bakayoko a centrocampo, il mediano francese indosserà la maglia numero 5, che in passato era di Allan. Per il resto confermate la 9 ad Osimhen, 33, 37 e la 7 a Rrahamani, Petagna e Elmas. In uscita i vari Ounas, Luperto, Ciciretti e lo svincolato Callejon. Infine restano Milik e Llorente, ma sono fuori rosa. In attesa poi di scendere in campo con l’Atalanta in campionato.

Fonte: CdS