COVID-19 – Niente sfide per Under 15 e 16 del Napoli contro il Frosinone

Il Covid-19 non si ferma neanche per quanto riguarda anche i settori giovanili, tra questi anche le squadre del Frosinone. In modo particolare per le categorie Under 15 e 16 che avrebbero dovuto affrontare i pari età del Napoli nella giornata di domenica.

La Redazione