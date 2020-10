Con l’acquisto di Callejon, Iachini passerà al 4-3-3

L’addio di Federico Chiesa, passato alla Juventus, ha portato alla Fiorentina in dote, come esterno d’attacco Josè Maria Callejon. L’ex esterno d’attacco del Napoli, è il classico calciatore, che dà una mano in difesa e con i suoi tagli può dare quel qualcosa in più nella manovra. Tanto che Beppe Iachini probabilmente passerà al 3-4-3, modulo che esalterebbe lo spagnolo, soprattutto è una stakanovista visto che ha giocato quasi tutte le gare in casa azzurra. Non è più giovanissimo, 33 anni, ma può dare il suo contributo.

Fonte: Corriere dello Sport