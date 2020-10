CLAMOROSO – Sconfitta a tavolino del Napoli femminile contro l’Inter

Il Giudice Sportivo ha inflitto al Napoli Femminile la perdita a tavolino per 0-3 per non aver inserito nella distinta di gara, e non presente nemmeno in panchina, il medico sociale.

Attraverso un comunicato la Divisione Calcio Femminile precisa che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE ha violato le norme dell’art. 66 N.O.I.F. che impone alle squadre ospitanti l’obbligo della presenza del medico sociale prevedendo che in sua assenza la gara non avrebbe dovuto prendere inizio.

Inoltre, secondo quanto riporta il CU N. 32/DCF, il Giudice sportivo ha “rilevato, inoltre, che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE ha, ulteriormente, violato le norme stabilite dal C.U. n. 235/A del 26 giugno 2020 della F.I.G.C. che alla lettera A – punto 7 – “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle

quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che abbiano i requisiti specifici indicati.

Eesaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE risultano schierati nella distinta di gara solo numero dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”, (n. 5 Di Marino Paola, n.6 Di Criscio Federica, n. 7 Cafferata Federica, n. 17 Oliviero Elisabetta, n. 20 Nocchi Isotta, n. 22 Errico Raffaela Emma, n. 4 Risina Giulia, n.10 Nencioni Alessandra, n. 15 Groff Chiara e n. 98 El Bastali Zoubida)”.

Nel comunicato si legge ancora che “considerato che la violazione delle norme del C.U. 235/A del 26 giugno 2020 lettera A – punto 7 – comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

Oltre alla perdita a tavolino della partita al Napoli è stato anche inflitta la sanzione di € 3.000,00 e l’inibizione al Dirigente accompagnatore ufficiale della società partenopea Sara Sibilio , a svolgere ogni attività sino al 7 dicembre 2020.