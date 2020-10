Castel Volturno: sarà lunga, gli azzurri arrivano con una scorta di videogiochi

Sono arrivati quasi tutti con un carico di console per videogiochi. Perché sanno bene che per almeno una settimana non avranno altra visione che il centro tecnico di Castel Volturno e il Golden Tulip, l’hotel dove il Napoli dovrà trascorrere i suoi giorni di quarantena. In questo momento, la squadra, è come se fosse sotto l’egida dell’Asl, in seguito ai provvedimenti che hanno portato al divieto di partire per Torino preoccupata per la salute pubblica: perché toccherà ai medici dell’azienda sanitaria locale decidere se interrompere anticipatamente l’isolamento fiduciario fissato in due settimane. Certo, la negatività del gruppo squadra di ieri è un passo verso una riduzione del periodo di quarantena. Perché se anche il tampone che verrà fatto in giornata e poi quello successivo previsto tra venerdì e sabato dovessero confermare la negatività di tutti, ecco che alla squadra potrebbe essere concesso di tornare a casa dal dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 2 Nord, perché sarebbe venuto meno il rischio di un contagio. Fonte: Il Mattino