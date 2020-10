Ancora positivi, Zielinski ed Elmas si allenano a casa sotto controllo

I due a casa, Zielinski ed Elmas, continuano a essere positivi e asintomatici e dunque, sia pure non in maniera forzata, svolgono allenamenti personalizzati come se fossero ancore le settimane del lockdown: il Napoli ha spostato attrezzature nelle abitazioni dei due, per consentire delle sedute atletiche. Quelle tattiche potranno seguire, quando ci saranno, collegati al telefono. Insomma, si farà di tutto per tenerli nel gruppo. C’è anche Insigne in ritiro, così come Llorente: l’unico che non dovrà entrare nella bolla è Milik che è fuori rosa e quindi quando rientrerà dalla Polonia andrà a casa per conto suo. Qualche federazione ha protestato con il Napoli per la decisione della Asl di non liberare i nazionali: ma il provvedimento è vincolante, secondo le autorità sanitarie. E sotto questo aspetto, i vertici sanitari della Regione Campania confermano che se gli azzurri si fossero allontanati per raggiungere il proprio Paese sarebbero stati denunciati. Ed è quello che si aspettano faccia le autorità sanitarie piemontesi nei confronti degli juventini usciti dalla bolla. Fonte: Il Mattino