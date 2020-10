Amichevole Italia/Moldova (Formazioni) – Da tanto non mancavano gli azzurri del Napoli

Questa sera allo stadio “Franchi”, fischio d’inizio alle ore 20,45, l’Italia del c.t. Mancini giocherà contro la Moldavia, una sfida amichevole, per prepararsi al meglio contro l’Olanda e la Polonia. Mancheranno i giocatori del Napoli, ma anche Immobile e Belotti, tra vicenda tamponi ed esperimenti. In attacco il tridente El Shaarawy, Caputo e Berardi. Il duo dei centrali inedito Acerbi e Mancini, mentre a centrocampo Locatelli, Cristante e Bonaventura. La Moldavia in campo manderà il 5-4-1, difendersi per poi giocare di rimessa.