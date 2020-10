AMICHEVOLE INTERNAZIONALE – Formazione ufficiale dell’Italia

Questa sera allo stadio “Franchi” l’Italia del c.t. Mancini affronterà in amichevole la Moldavia per prepararsi in meglio delle prossime sfide in Nations League. Nell’undici titolare, debutto dal primo minuto per Francesco Caputo del Sassuolo.

Italia (4-3-3) – Sirigu, Biraghi, Mancini, Acerbi, Lazzari, Locatelli, Cristante, Bonaventura, El Shaarawy, Caputo, Berardi C.t. Mancini

MOLDAVIA (5-3-1-1): Koselev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandici; Rata, Carp, Ionita; Suvorov; Nicolaescu. All. Firat

