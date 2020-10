Non è stata certo un’estate tranquilla per Arek Milik, tra voci di mercato e il non far più parte del progetto del Napoli, ma con la Polonia ritrova lo smalto dei giorni migliori. Nell’amichevole contro la Finlandia, per l’ex attaccante dell’Ajax un assist a Grosisicki e una rete nel finale di gara. Questa serata potrebbe essere importante per ridargli il sorriso e trovare nei prossimi mesi una squadra.

La Redazione