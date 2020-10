Alvino: “Il Napoli fa invidia ai Servizi Segreti, il 3-0 a tavolino non esiste”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del caso spinoso Juventus-Napoli: “Girano false notizie sul Napoli, non ci credete: non sono vere. Il club azzurro ha un controllo dei propri calciatori che fa invidia ai Servizi Segreti! Il Napoli è super blindato, è l’unica società ad aver impedito ai calciatori di andare in Nazionale ancor prima che le cose peggiorassero per tutti. Hanno messo in giro fake news su articoli degli allenamenti della squadra partenopea. Che, in modo sospetto, sarebbero stati cancellati dal sito ufficiale del Napoli: sono cose assurde!”.

“Il Napoli è ossessivo nel dare indicazioni e nell’osservare il protocollo nei minimi particolari. Chi accusa il Napoli da questo punto di vista, lo voglio proprio dire, ci fa un baffo. Non sanno dove appigliarsi, questa è la verità. Il Napoli è inattaccabile sul piano giuridico, il 3-0 a tavolino a favore della Juventus non ha modo di esistere e quindi cercano il cavillo per rompere le uova nel paniere, ma non ci riusciranno perché il comportamento del Napoli è sopra ogni sospetto. Per questo mettono in giro fake news e bugie, sono semplicemente fesserie”.